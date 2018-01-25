سوزان نجم الدين نجمة عام 2017

خاص البعث ميديا – سوار ديب

لا يختلف اثنان على موهبة وحضور النجمة السورية سوزان نجم الدين، التي تلفت الأنظار بإطلالاتها أينما حلت فاعتادت على خطف الأضواء في كل المهرجانات والفعاليات.

في بلدها سورية، كُرمت مرتين خلال عام 2017، الأولى من مؤسسة “لأجلك سورية للتنمية” و”البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية” تقديراً على دورها المتميز في مسلسل “شوق”، كما قدمت إدارة المؤسسة ثلاث شهادات وبطاقة انتساب، لتكون أول فنانة تنضم إليها.

وعن الدور نفسه، تم تكريمها مع أسرة العمل في دار الأسد للثقافة والفنون من جمعية سورية المدنيّة والأمانة السورية للتنمية.

بالانتقال إلى الدول الشقيقة، فقد كرم المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون نجم الدين عن دورها في فيلم “أنا وأنت وأمي وأبي” مانحاً إياها “درع الإبداع” عن دور قدمت فيه شخصية امرأة سورية تدعى “صفاء” ينفصل زوجها عنها بسبب اختلاف طائفتهما جراء الأحداث في سورية، حيث تميزت في دورها الذي يلامس بعضاً من وجوه حياتها الشخصية، فأتى مؤثراً تفاعل معه المشاهد والمهرجان الذي كرمها تقديراً لقوة أدائها ولإنجازاتها العربية التي أثرَت السينما والدراما العربيتين.

أما مهرجان Beirut golden awards فقد منحها جائزة الإبداع العربي عن دورها في مسلسل “شوق”.

وفي مصر، تم اختيارها للعام الثاني على التوالي لتكون سفيرة التسامح والسلام من “منظمة التسامح والسلام”، وتم تكريمها في حفل شاركت فيه 12 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وقال رئيس المنظمة: “تم اختيار نجم الدين نظراً لجهودها في نشر ثقافة التسامح والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان عبر مسلسلاتها وأفلامها ولقاءاتها وتصريحاتها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تابعنا نجم الدين على مدار أكثر من سنة، فتبين لنا أن كل أعمالها تدعو للخير والتلاحم ووحدة الأمة ولم الشمل ونشر الحب بين الناس”.

من ناحية ثانية، منح القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر، نجم الدين لقب “ملكة الأناقة” لعام 2017 كأفضل فنانة تهتم بإطلالتها وأناقتها في جميع المناسبات، كما منحت درعاً تكريمياً في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2017 أيضاً.

وفازت النجمة السورية بجائزة أفضل نجمة عربية في مهرجان الأهرام الدرامي عن دورها بمسلسل “شوق” بعدما حصدت المركز الأول في استفتاء حوالي ثلاثة ملايين شخص، إضافة إلى آراء النقاد.

كما شاركت في لجنة تحكيم مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي وتم تكريمها ضمن نخبة متميزة من نجوم التمثيل والغناء.

عالمياً، كُرمت نجم الدين في ولايتين من الولايات المتحدة الأمريكية، فكُرمت بدايةً، على أهم وأشهر مسارح لاس فيغاس ضمن حضور عربي مكثف احتفى بها وعانق الوطن من خلال ياسمينها وحضورها الآسر، لتضع هي بصمتها بحضورها المميز وأناقتها الملفتة، وتلقي كلمتها المؤثرة على مسرح وقف عليه أهم نجوم العالم.

بعدها طارت إلى ميشغن بدعوة من الجالية السورية التي أتت من عدة ولايات لحضور حفلها السنوي الضخم، لتكرم نجمتهم ضمن جو حميمي مغرق بالحب والحياة.