سوسان: إعادة فتح معبر نصيب لها أثر إيجابي

أعرب معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان اليوم عن ارتياح سورية لإعادة افتتاح معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على الصعيدين الشعبي والاقتصادي معبرا عن أمله بأن تعمل جميع المعابر على الحدود السورية بشكل طبيعي لما لذلك من مصلحة لدول المنطقة كافة.

وأكد الدكتور سوسان في تصريح صحفي اليوم أن إعادة فتح معبر نصيب تشكل عودة الأمور إلى طبيعتها لأن إغلاق المعبر كان وضعا استثنائيا فرضه وجود المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة وإن إعادة افتتاحه مصدر ارتياح لسورية لأنه يأتي استجابة لمتطلبات وتطلعات الشعبين الشقيقين وسيفسح المجال لتدفق منتجات كلا البلدين ويزيد حركة التبادل التجاري من خلال تنشيط حركة الترانزيت بينهما.

ولفت سوسان إلى أن انحسار مساحة انتشار الإرهابيين بفعل الانتصارات العظيمة والإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري سيسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها في مختلف المعابر الحدودية الرسمية وبالتالي عودة التواصل وتعزيز العلاقات على مختلف المستويات ولا سيما العلاقات بين الشعوب.

وقال معاون وزير الخارجية: إن سورية لم توصد الباب بوجه أحد ولم تناصب أحدا العداء.. سورية هي التي اعتدي عليها فنحن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة, هناك من انتهج مقاربة أخرى وأدرك أخيرا أن ما حصل ما كان ليناسب طبيعة الروابط التي تجمعنا كأمة واحدة وبشكل خاص كدول متجاورة موضحا أن البعد العربي هو البوصلة الأساسية لسياسة سورية.