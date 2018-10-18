سوسان: إعادة فتح معبر نصيب لها أثر إيجابي على الصعيدين الشعبي والاقتصادي

أعرب معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، أمس، عن ارتياح سورية لإعادة افتتاح معبر نصيب- جابر الحدودي مع الأردن لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على الصعيدين الشعبي والاقتصادي، معبّراً عن أمله بأن تعمل جميع المعابر على الحدود السورية بشكل طبيعي لما لذلك من مصلحة لدول المنطقة كافة.

وأكد الدكتور سوسان، في تصريح صحفي، أن إعادة فتح معبر نصيب تشكّل عودة الأمور إلى طبيعتها، لأن إغلاق المعبر كان وضعاً استثنائياً فرضه وجود المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة، وأن إعادة افتتاحه مصدر ارتياح لسورية لأنه يأتي استجابة لمتطلبات وتطلعات الشعبين الشقيقين، وسيفسح المجال لتدفق منتجات كلا البلدين ويزيد حركة التبادل التجاري من خلال تنشيط حركة الترانزيت بينهما.

ولفت سوسان إلى أن انحسار مساحة انتشار الإرهابيين بفعل الانتصارات العظيمة والإنجازات الكبيرة للجيش العربي السوري سيسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها في مختلف المعابر الحدودية الرسمية، وبالتالي عودة التواصل وتعزيز العلاقات على مختلف المستويات، ولا سيما العلاقات بين الشعوب، وأضاف: سورية لم توصد الباب بوجه أحد ولم تناصب أحداً العداء.. سورية هي التي اعتدي عليها، فنحن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة.. هناك من انتهج مقاربة أخرى وأدرك أخيراً أن ما حصل ما كان ليناسب طبيعة الروابط التي تجمعنا كأمة واحدة وبشكل خاص كدول متجاورة، موضحاً أن البعد العربي هو البوصلة الأساسية لسياسة سورية.

إلى ذلك أكد المؤتمر القومي العربي أن إعادة فتح معبر نصيب- جابر على الحدود السورية الأردنية تثبيت للانتصار الذي حققته سورية على المؤامرة الكونية التي استهدفتها كدولة وشعب وجيش وكموقع وموقف ودور قومي رائد في حياة الأمة.

وأعرب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي المعصراوي عن الأمل بأن يتمّ فتح كل المعابر الأخرى بين سورية والأشقاء العرب، مشيراً إلى أن المؤتمر القومي العربي يرى في هذه التطوّرات ما يؤكّد رؤيته المبكرة بحتمية انتصار سورية والأمة على كل المتربصين بها شراً. وأعلن الاثنين عن فتح معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن، وبدأت حركة عبور السيارات والأشخاص بين سورية والأردن بعد فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية على المعبر.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أعرب عن ترحيب المجلس بإعادة فتح معبر نصيب جابر الحدودي، وقال: “إن فتح المعبر من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين وفتح الآفاق أمام حركة تجارة واعدة مع العديد من الدول”، مؤكداً أن تسهيل حركة النقل والتجارة بين الجانبين سينعكس إيجاباً عليهما ويصب في مصلحة شعبيهما.

وأشار الطراونة إلى روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري، وأضاف: “الأردن طالما نظر إلى سورية كعمق عربي أصيل”، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها يحفظ أمن سورية واستقرارها وشعبها ووحدة أراضيها.