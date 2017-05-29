سوسان: القضاء على الإرهاب يشكل الضرورة الأساس لإيجاد مخرج للأزمة في سورية

بحث الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين مع زوران فويتش المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الصربي المدير السياسي بوزارة الخارجية الصربية اليوم تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الدكتور سوسان أن العدوان الإرهابي الذي تتعرض له سورية هو نتيجة لسياسات الهيمنة والغطرسة التي تنتهجها بعض القوى الدولية والإقليمية التابعة لها والتي تقدم مختلف أشكال الدعم لأدواتها من المجموعات الإرهابية الأمر الذي يكشف زيف ادعاءات وعدم جدية هذه القوى في مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين مشددا على أن القضاء على الإرهاب يشكل الضرورة الأساس لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

وجدد معاون وزير الخارجية والمغتربين تصميم الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة على الدفاع عن سيادة سورية أرضا وشعبا وقرارها الوطني المستقل مؤكدا أن مستقبل سورية هو حق حصري للشعب السوري ولن يسمح لأي كان بالتدخل في شؤونه الداخلية .

من جانبه عبر فويتش عن دعم بلاده لسورية في مواجهة الإرهاب والأمل بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدتها.

وأعرب فويتش عن تقدير بلاده لموقف سورية الثابت إزاء أقليم كوسوفو واستمرار دعمها لوحدة الأراضي الصربية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية عبر الجانبان عن الإرادة والرغبة في إعطاء دفعة للتعاون بينهما في كل المجالات تجسيدا لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وأهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين .

حضر اللقاء الدكتور بسام درويش مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والمغتربين.