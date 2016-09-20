سوسان: جريمة الطائرات الأمريكية ضد الجيش السوري أثبتت عدم صدق النوايا الأمريكية بمكافحة الإرهاب

التقى الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين اليوم وفد اتحاد الجاليات العربية في أمريكا والبرازيل “فيا آراب” برئاسة عزيز جرجور رئيس الاتحاد.

وقدم الدكتور سوسان للوفد الضيف عرضا للعدوان الإرهابي الذي تتعرض له سورية مشيرا إلى أن الجريمة المتعمدة التي اقترفتها الطائرات الأمريكية ضد أحد المواقع العسكرية السورية قد أثبتت للعالم أجمع العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الإرهابية وعدم صدق النوايا الأمريكية في مكافحة الإرهاب لأنها هي التي عملت على انتشار الإرهاب وتتحالف مع أنظمة مثل السعودية وقطر وتركيا التي تشكل خزان التطرف في المنطقة والعالم.

وأكد سوسان أن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذين سطروا ملاحم في البطولة والصمود أكثر قدرة وعزيمة اليوم على إلحاق الهزيمة بالعصابات الإرهابية وإفشال المؤامرة على سورية والحفاظ على وحدتها أرضا وشعبا وقرارها الوطني المستقل.

وأعرب الدكتور سوسان عن تقدير سورية العالي للجهود التي يبذلها المغتربون من أجل توضيح حقيقة المؤامرة على سورية وتطوير العلاقات بين وطنهم الأم ومجتمعاتهم الجديدة.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالصمود الاسطوري للشعب السوري مؤكدين وقوفهم إلى جانب وطنهم لتعزيز صموده والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب التكفيري مجددين ثقتهم بتحقيق الانتصار النهائي على أعداء سورية والإنسانية.

حضر اللقاء بشار صافية مدير إدارة المغتربين.

البعث ميديا || وكالات