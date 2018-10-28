سوسو ينقذ ميلان

عاد ميلان للانتصارات، بفوزه اليوم الأحد، على ضيفه سامبدوريا بثلاثية لهدفين، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز يستفيق “الروسونيري” من كبوة هزيمتيه، المحلية أمام غريمه إنتر ميلان في الديربي (1-0)، والأوروبية أمام ريال بيتيس الإسباني، في اليوروبا ليج (1-2).

تقدم الفريق اللومباردي بهدف أول من خلال باتريك كوتروني (ق17)، قبل أن ينجح سامبدوريا في إدراك التعادل بواسطة ريكاردو سابونارا (ق21).

بعدها نجح الضيوف في التقدم عبر فابيو كوالياريلا (ق31)، لكن الأرجنتيني جونزالو إيجواين أعاد الأمور إلى نصابها بتسجيله هدف التعادل لميلان (ق36)، قبل أن ينجح الإسباني سوسو في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة خارج المنطقة (ق62).