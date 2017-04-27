سوسييداد يعود بفوز ثمين من فالنسيا

عاد ريال سوسييداد، بـ3 نقاط ثمينة من أرض مضيفه فالنسيا، بعدما تغلب عليه 3-2 على ملعب “المستايا” ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح سوسييداد باب التسجيل مبكرا عبر النيران الصديقة بالهدف الذي أحرزه الحارس البرازيلي دييجو ألفيس بالخطأ في مرماه في (د.1)، وعزز المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه، تقدم ريال سوسييداد في (د.30 من ركلة جزاء) وأضاف ميكيل أويارزابال، الهدف الثالث للضيوف في (د.65).

في المقابل أحرز هدفي أصحاب الأرض لويس ناني في (د.68 منركلة جزاء) وسيموني زازا في (د.72).

وبهذه النتيجة رفع سوسييداد رصيده لـ58 نقطة في المركز السادس، في المقابل تجمد رصيد الخاسر عند النقطة 40 والمركز الثاني عشر.