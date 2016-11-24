سوق دمشق.. قيمة التداولات 666ر4 ملايين ليرة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة تداولات اليوم 70ر4 نقاط عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة قدرها 32ر0 بالمئة، حيث أغلق على قيمة 21ر1491 نقطة مع حجم تداول قدره 34008 أسهم وبقيمة تداولات بلغت 666ر4 ملايين ليرة.

وسجلت الجلسة ارتفاع أسهم أربع شركات وهي المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 75ر0 بالمئة وأغلق على سعر 01ر136 ليرة وكذلك سهم بنك قطر الوطني بنسبة 97ر0 بالمئة وأغلق على سعر 52ر153 ليرة وسهم بنك البركة بنسبة 2ر1 بالمئة وأغلق على سعر 95ر238 ليرة إلى جانب سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي ارتفع 64ر0 بالمئة وأغلق على سعر 41ر173 ليرة.

ولم تسجل أسهم بنك سورية والخليج وفرنسبنك وشركة العقيلة للتأمين التكافلي وبنك الشام أي تعديل على اسعارها واغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة بينما لم تسجل الشركات الاخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم أمس الأربعاء أغلقت على حجم تداول قدره 29003 أسهم توزعت على 27 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 426ر4 ملايين ليرة وأغلق مؤشر السوق عند 51ر1486 نقطة.