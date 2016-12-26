سوكولوف: سبب تحطم الطائرة الروسية يرتكز على فرضيتين “عطل فني أو خطأ الطاقم”

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أن التحقيق في سبب وقوع كارثة الطائرة “تو 154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي تحطمت أمس في البحر الأسود يركز على فرضيتي إما عطل فني أوخطأ الطاقم.

موقع روسيا اليوم الالكتروني نقل عن سوكولوف الذي يترأس اللجنة المعنية بالتحقيق في الكارثة قوله <<لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق احتمال وقوع عمل إرهابي ولذلك ننطلق من أن أسباب الكارثة تعود إما إلى عطل فني أو إلى خطأ الطاقم.

وجاءت تصريحات سوكولوف أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم الطائرة بُعَيِدَ إقلاعها من مطار أدلر جنوب روسيا، حيث كانت متجهة إلى سورية وعلى متنها 84 راكبا، إضافة إلى ثمانية من أفراد الطاقم ومن بين الركاب 68 موسيقيا من فرقة الكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية القناة الأولى و”ان تى فى” و”زفيزدا”.

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت بدورها عن توسيع منطقة عمليات البحث قبالة سواحل سوتشي حيث تحطمت الطائرة.

وأوضح مصدر في الوزارة أنه تم تعزيز المجموعة التي تتولى البحث عن جثامين ضحايا الطائرة وصندوقيها الأسودين، مشيرا إلى أن عدد أفراد المجموعة تجاوز الـ3500 شخص، بالإضافة إلى 200 آلية بما فيها 39 سفينة وزورقا و32 طائرة ومروحية وكذلك طائرات بلا طيار و 135 غواصا و7 أجهزة مخصصة للعمل في أعماق البحر.

وكان رجال الإنقاذ تمكنوا في اليوم الأول لعمليات البحث من انتشال 11 جثمانا و154 قطعة من الطائرة المنكوبة في الوقت الذي لم تتوقف فيه عمليات البحث خلال الليل. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن يوم حداد شامل في روسيا اليوم على أرواح ضحايا كارثة الطائرة “تو 154” مؤكدا أن هذه الكارثة ستخضع لتحقيق دقيق.