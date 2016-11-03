سويسرا.. المفاوضات بين إيران و الدول5+1 تم التجسس عليها

أفادت النيابة العامة في سويسرا أن مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول 5+1 حول الطاقة النووية عام 2015 في احد الفنادق الفخمة في جنيف تم التجسس عليها من خلال إدخال برمجيات خاصة على أجهزة الكمبيوتر.

وأشارت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى أن التحقيق انتهى بسبب عدم التعرف على مرتكبي أنشطة التجسس هذه.