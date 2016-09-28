سويسرا تمنح جميع مواطنيها 2400 دولار شهريا!!

أعلنت السلطات السويسرية اعتزامها التصويت على اقتراح بمنح جميع سكان الدولة الأوروبية 2500 فرنك سويسري أي نحو 2400 دولارا شهريا، بغض النظر عما إذا كانوا يعملون أم لا، وإذا تم تمرير الاقتراح ستصبح سويسرا أول دولة في العالم توفر دخلا شهريا لمواطنيها، من دون قيد أو شرط.

وقد طرحت الفكرة مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين يصرون على أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف، بغض النظر عن هذا المرتب، ولم تلقَ الفكرة اهتماما إيجابيا من السياسيين. وجاء مقترح النخبة المفكرة بناء على بحث استقصائي، نفذه معهد “ديموسكوب” أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائقهم، أو سيبحثون عن وظائف بالرغم من ضمان دخل شهري لهم.