سيئول ترضخ لمطالب ترامب

أعلنت كوريا الجنوبية موافقتها على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة مساهمتها بتحمل تكلفة وجود القوات الأمريكية في أراضيها بنسبة 2,8% خلال العام.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، فإن كوريا الجنوبية وقعت مع الولايات المتحدة بالأحرف الأولى، اليوم، على اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة الخاصة بهذه التكلفة، مشيرة إلى أن سيئول ستدفع بموجبها 03,1 تريليون وون أي ما يعادل 890 مليون دولار أمريكي لتمركز 500,28 جندي أمريكي في أراضيها بعد أن دفعت 960 مليار وون في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين كانا أجريا 10 جولات من المحادثات المباشرة طوال العام الماضي، إلا أنهما فشلا بالتوصل إلى اتفاق بشان مساهمة كوريا الجنوبية في تكلفة الدفاع، وانتهت الاتفاقية السابقة الموقع عليها في عام 2014 في نهاية عام 2018، إلا أن الجانبين واصلا المفاوضات في العام الجديد وتوصلا إلى عقد مدته سنة واحدة.

وحاولت كوريا الجنوبية تمديد صلاحية العقد لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا لتوقيع اتفاق لمدة عام واحد معتبرة أن المراجعة الشاملة لتقاسم تكاليف الدفاع مع الحلفاء عملية مستمرة.