سياحة اللاذقية: تنظيم «4» ضبوط بحق منشآت سياحية مخالفة

نظمت الضابطة العدلية للسياحة 4 ضبوط بحق منشات سياحية مخالفة وغير متقيدة بالاعلان عن الاسعار واللباس الموحد بالمطابخ والنظافة.

وخلال جولة مديرة سياحة اللاذقية هالة الخير على عدد من المنشآت السياحية للوقوف على مستوى الخدمات فيها، دعت الى الالتزام بمعايير

الجودة المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات لرواد المطاعم، مؤكدة استعداد المديرية لاستقبال شكاوى المواطنين خطيا وهاتفيا على الرقم137.

وتتولى الضابطة العدلية التابعة لمديريات السياحة بالمحافظات تنظيم الضبوط بعد جولات رقابية على المنشات السياحية والمطاعم في اطار

المتابعة الدائمة والضبط لعمل هذه المنشآت.