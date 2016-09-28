سياسي تشيكي: آل سعود هم الممولون الرئيسيون للإرهاب في سورية

صرح نائب رئيس حزب القراصنة التشيكي ايفو فاشيتشكا، أن نظام آل سعود هو الممول الرئيسي للإرهابيين في العالم ويقوم بعدوان صريح على اليمن فيما تتحمل الانظمة الاستبدادية الاخرى في دول الخليج ولا سيما مشيخة قطر الى جانب تركيا المسؤولية عن انتشار الإرهاب .

وبين فاشيتشكاأن سورية قادرة على القضاء على الارهابيين على أراضيها بسرعة كبيرة في حال توقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة مع بقية حلفائها للتنظيمات الارهابية.

وأشار إلى أن واشنطن بدأت وبشكل مقصود بدعم المتطرفين منذ عام 2006 بدليل ما نشره موقع ويكيليكس عن ذلك ومايحدث في سورية .