سياسي تشيكي: الغرب يتعامل بازدواجية مع وضع حلب والموصل

انتقد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي يوزيف سكالا، ازدواجية المعايير التي يتم العمل بها سياسياً واعلامياً من قبل الغرب حول وضع حلب والموصل رغم تحول المدنيين في هاتين المدينتين إلى رهائن بإيدي التنظيمات الإرهابية.

وفي مقال نشره في صحيفة “هالو نوفيني” التشيكية، بين سكالا أنه في الغرب يجرى الحديث عن المدنيين في الموصل عن انهم تحولوا إلى دروع بشرية للارهابيين في حين يتم الحديث عن المدنيين في حلب عن أنهم ” ضحايا جرائم حرب” وعلى أساس ذلك تتم الدعوة الى فرض عقوبات على روسيا.

وأشار سكالا إلى أن الغرب ومعه بعض الدول الإقليمية مثل تركيا يستغل الحرب في سورية لتجريب أسلحة جديدة وطرق جديدة في ادارة الحرب بالشكل نفسه الذي قامت به النازية الالمانية في اسبانيا والفاشية الإيطالية.