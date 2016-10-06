سياسي تشيكي: واشنطن لا تقاتل «داعش» الإرهابي بل تموله

صرح رئيس الكتلة النيابية للحزب الشيوعي التشيكي المورافي في مجلس النواب التشيكي بافل كوفاتشيك أن الولايات المتحدة لا تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي وانما تمده بالسلاح من خلال ما تسميها “المعارضة المعتدلة”.

وفي حديث للتلفزيون التشيكي الليلة الماضية، أشار كوفاتشيك إلى أن التواجد الروسي في سورية شرعي على خلاف تدخلات الدول الغربية داعيا الغرب إلى التوقف عن تقديم الامور في العالم وفق مقولة أن الغرب هو الطرف الطيب والبقية هم الاشرار.

ودعا كوفاتشيك الغرب إلى التوقف عن لعب دور الشرطي العالمي وعدم التدخل في حقوق الشعوب في اختيار النظم السياسية التي يريدونها.