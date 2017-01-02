سياسي لبناني: القضاء على الإرهاب يتطلب خوض مواجهة شاملة معه

دعا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري في لبنان أسامة سعد إلى مواجهة جادة وشاملة للإرهاب لافتا إلى أن القضاء على الإرهاب وشروره يتطلب خوض مواجهة شاملة معه على جميع الصعد والمستويات وفي مختلف المجالات والبلدان.

وأوضح سعد في بيان له اليوم أن القضاء على الإرهاب يتطلب وضع حد نهائي لأي شكل من أشكال الرعاية السياسية والإعلامية والدعم المالي والتسليحي التي لا تزال المجموعات الإرهابية تحظى بها سواء من قبل الولايات المتحدة وأوروبا أو من قبل عدد من الدول والمنظمات الإقليمية.

وأكد سعد أن المواجهة الشاملة للإرهاب يجب أن تركز على فضح ارتباطات المجموعات الإرهابية بثالوث الاستعمار والصهيونية والرجعية كما تستدعي مواجهة ظاهرة الظلامية والإرهاب ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في انتشارها.