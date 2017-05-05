سيدات الوحدة يحرزن لقب دوري كرة السلة على حساب الثورة

أحرز فريق الوحدة لقب بطولة دوري كرة السلة للسيدات بفوزه على الثورة بنتيجة 67-63 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وشهدت المباراة أداء عاليا من الفريقين ففي الربع الأول تألق الثورة في التسديد من خارج القوس وكان ندا قويا للوحدة إلا أن غياب التركيز في اللحظات الأخيرة منح الوحدة الأفضلية لحسم هذا الربع بفرق نقطة واحدة 17-16 وفي الربع الثاني ابتعد الثورة عن مستواه وظهر الإرهاق واضحا على لاعباته في المقابل زاد الضغط الهجومي للوحدة الذي أنهى هذا الربع لمصلحته أيضا بواقع 21-13.

واستعاد الثورة توازنه في الربع الثالث فانهاه لمصلحته 20-15 ولم يسعفه التعادل في الربع الرابع 14-14 لتنتهي المباراة بفوز الوحدة 67-63.

وثأر الوحدة لخسارته أمام الثورة 54-53 في نهائي بطولة كأس الجمهورية للسيدات التي أقيمت في الصالة ذاتها في شباط الماضي.

وقال مشرف كرة السلة بنادي الوحدة بسام الصباغ في تصريح لمندوب سانا الرياضي إن الفريق استحق اللقب بجدارة للمستوى المتميز الذي قدمه في البطولة مضيفا إن الوصول للقب جاء بعد تحضيرات مكثفة وجهود كبيرة بذلتها لاعبات الفريق وكادره التدريبي.

وعبرت عدد من لاعبات الوحدة عن سعادتهن بإحراز اللقب ولاسيما أنه جاء بعد مباراة قوية وندية لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة واستعدادهن لبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على اللقب.

وكان الوحدة أحرز لقب العام الماضي بفوزه على فريق قاسيون بنتيجة 64-39.