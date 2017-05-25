سيرومولوتوف يؤكد تقدم روسيا على أوروبا في مكافحة الإرهاب

أعلن أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن الإجراءات والمعايير الروسية في مجال مكافحة الإرهاب تسبق تلك الأوروبية بعقد من الزمن معربا عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها في هذا المجال مع بلدان أوروبا وغيرها في العالم.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن سيرومولوتوف قوله اليوم “لقد زرت العام الماضي عددا من بلدان الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين على الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بروكسل وسألوني عن تقييمي لمستوى الإجراءات الوقائية المتخذة ضد الإرهاب في الاتحاد الأوروبي ومطاراته وقد صارحتهم آنذاك بأن إجراءاتهم متأخرة عما لدينا لعقد كامل من الزمن”.

وبشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية شدد سيرومولوتوف على ضرورة استحداث بنك معلومات موحد بين روسيا والاتحاد الأوروبي يحوي المعلومات المتعلقة بالإرهابيين الدوليين وخلق منظومة تتيح متابعة تحركاتهم وتيسير معايير تسليم المطلوبين المشبوهين بالنشاط الإرهابي.

ولفت إلى أن الإجراءات الأمنية المتبعة لدى روسيا تحول دون تنقل الإرهابيين بحرية فيما الاتحاد الأوروبي لم يشرع إلا مؤخرا في تبني مثل هذه الإجراءات.