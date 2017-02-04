سيريا مود ببيروت.. عقود عديدة لشراء المنتجات السورية

شهدت فعاليات معرض سيريامود الذي يقام في مركز البيال للمعارض في بيروت في يومه الثاني توقيع العديد من العقود لشراء المنتجات النسيجية السورية.

واعتبر زوار المعرض القادمون من بعض الدول العربية أن منتجات الألبسة السورية تحظى برواج كبير في الأسواق العربية وتنافس المنتج الأجنبي بالجودة والسعر.

وبدأت فعاليات المعرض يوم الجمعة بمشاركة نحو 125 شركة سورية متخصصة بالألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج وتقيمه رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وغرفة صناعة دمشق وريفها ويضم أجنحة للألبسة الرجالية والنسائية والأطفال وكذا الألبسة الداخلية.