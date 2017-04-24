سيرينا تستعيد عرش التنس من كيربر

استرجعت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات، الصادر اليوم الاثنين، من الألمانية أنجليكه كيربر.

وجاء هذا بفضل احتفاظ سيرينا برصيدها عند سبعة آلاف و10 نقاط، بينما تراجع رصيد كيربر من 7.335 نقطة إلى 6.925 نقطة.

وحافظت الإسبانية جاربيني موجوروزا على المركز السادس، فيما لم يشهد التصنيف أي تغييرات أخرى بين اللاعبات العشر الأوليات، بخلاف تبادل أول مركزين.

وفيما يلي تصنيف اللاعبات العشر:

1- الأمريكية سيرينا ويليامز. 7.010 نقطة.

2- الألمانية أنجليكه كيربر. 6.925 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا. 6.020.

4- السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا. 5.065.

5- الرومانية سيمونا هاليب. 5.021.

6- الإسبانية جاربيني موجوروزا. 4.691.

7- البريطانية جوانا كونتا. 4.330.

8- البولندية أنييسكا رادفانسكا. 4.205.

9- الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا. 4.025.

10- الأمريكية ماديسون كيز. 3.857.