سيليسين: أعشق برشلونة ولكن أريد المشاركة

أبدى الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى نادي برشلونة، رغبته في المشاركة بصورة أكبر، مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

ويعتبر الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الحارس الأساسي للبلوجرانا، بينما يشارك سيليسن في مباريات كأس الملك فقط.

وساهم الحارس الهولندي بصورة كبيرة في تتويج برشلونة بلقب الكأس في الموسم الحالي، بسبب المستوى الرائع الذي قدمه على مدار مباريات البطولة.