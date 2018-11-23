سيميوني خائف من برشلونة

أشاد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بقدرات خصمه برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن نجم البارسا، ليونيل ميسي: “لقد أظهر بأرقامه وإمكانياته ما يمثله لبرشلونة، ويلعب بجانبه فريق رائع يزيد من مستواه”.

وتابع: “الإصابات؟ نحن نحاول دائمًا تجنبها، لكن نتعرض لها مثل أي فريق، وفي مباراة الغد لدينا 3 غيابات، بجانب خوانفران الذي أصيب بالأمس.. لكننا بخير، المباراة أكثر أهمية من الإصابات، لدينا 15 لاعبا وسنلعب بـ11”.

وبخصوص المقارنة بين لاعبه رودريجو، وسيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أجاب: “رودريجو يواصل النمو، ولديه مستقبل عظيم.. بوسكيتس مثال للاعب كرة القدم، ويمنح التوازن للبارسا، وأتمنى أن يستمر رودريجو في التطور”.

وعن هجوم البلوجرانا غدًا، قال المدرب الأرجنتيني: “إذا لعب برشلونة بكوتينيو أو مالكوم سيكون لديه السرعة”.

وحول إشادة جابي، قائد الروخيبلانكوس السابق، بأسلوب لعب الفريق، رد بقوله: “إنها إشادة من شخص نحبه، ونقدرها، لكن كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة”.

وواصل سيميوني: “الانتصار على برشلونة؟ سيكلفنا ذلك الكثير.. أعتبر البارسا أفضل فريق في العالم، خلال السنوات الأخيرة، رغم عدم استمرارهم في حصد الألقاب الأوروبية”.

وبشأن حارسه يان أوبلاك، قال: “إدارة النادي تعمل من أجل تجديد عقده.. وتحدثنا إليه هذا الأسبوع، فهو لاعب مهم لنا في الحاضر والمستقبل”.

أما عن تجديد عقده هو، فأجاب سيميوني: “لقد تحدثت مع جيل مارين، الرئيس التنفيذي، لكننا لم نحسم أي شيء”.

واستطرد: “كل ما نُشر عن العقد الضخم هو كذب.. أشعر بالراحة هنا، أنا سعيد ولدي طاقة أكبر مما كنت عليه حين وصلت، ولا زال لدي الكثير من الأشياء في رأسي أسعى للقيام بها”.