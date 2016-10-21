سيميوني مدرباً في الدوري الإنكليزي الموسم القادم

ربطت تقارير صحفية إنجليزية، الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بالانتقال إلى البريميرليج الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “رغم رفضه تدريب تشيلسي بعد محاولات رومان ابراموفيتش، مالك البلوز، إلا أن سيميوني قد يميل إلى التدريب في البريميرليج قبل نهاية عقده مع الأتلتي”.

وأضافت الصحيفة: “سيميوني قاد أتلتيكو لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة إلى الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، إلا أنه يرغب في تحد جديد بالدوري الإنجليزي”.

وتابعت: “بعد تليمحات آرسين فينجر، المدير الفني لآرسنال إلى إمكانية رحيله عن صفوف الجانرز بنهاية الموسم الحالي، يعُتقد أن النادي اللندني سيكون مهتمًا بالحصول على خدمات سيميوني”.

وواصت: “أيضًا تشيلسي قد يكون خيارًا للمدرب الأرجنتيني إن لم تسر الأمور على خير ما يرام، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي”.

وكان سيميوني قد رفض عروضًا مغرية من أندية الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أنه سيتراجع ويحول وجهته للبرييمرليج بحسب التقرير.

وينتهي عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد في صيف 2018، حيث يعد إنتر ميلان الإيطالي أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني.