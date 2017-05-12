سيميوني ينهي الجدل حول مصيره مع اتلتيكو مدريد

أنهى مدرب فريق أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الجدل المنتشر بشأن مستقبله رفقة الجانب الإسباني بعد تأكيده على بقاؤه في فيسنتي كالديرون.

وارتبط المدرب الأرجنتيني مرارًا وتكرارًا بإمكانية الرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

وبعد فشل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ظهرت تقارير أخرى تدعي أن سيميوني سيخوض تجربة جديدة في الموسم القادم.

وقال سيميوني في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي استعدادًا لبطولة كأس أودي في ميونيخ ونشرتها شبكة “فوتبول” الإيطالية:” كوني هنا لمناقشة مشاركتنا في تلك البطولة هو إشارة واضحة على استمراري في هذا الفريق “.

وأضاف:” سأراكم في يوليو القادم في كأس أودي، نحن سعداء للتنافس في هذه البطولة ضد فرق مثل ليفربول وبايرن ميونيخ الذين سنقابلهم بالتأكيد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل “.