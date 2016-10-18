سيناتور أمريكي: النظام السعودي قتل الحريري

اتهم سيناتور أمريكي بارز النظام السعودي باغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، بعد أيام على إقرار الكونغرس الأمريكي قانون التشريع المعروف باسم “جاستا”.

وقال السيناتور تشاك غراسلي، الذي يمثل ولاية “آيوا”، ويشغل منصب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وواحد من كبار السيناتورات الأمريكيين في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو”،: إن “بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا أظهرت أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري بمساعدة من السعودية”.

وقال غراسلي البالغ من العمر (82 عاما)،: “هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور المملكة المباشرة في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك اغتيال رفيق الحريري”… “السعودية أيضا لديها دور في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأكد السيناتور الأمريكي إلى أنه “سيسير حتى النهاية” في القانون الذي بات يعرف باسم “جاستا”، وأنه سيواصل العمل مع الزملاء في مجلس الشيوخ لدعم التشريع على الرغم من معارضة البيت الأبيض له.