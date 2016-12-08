سينما الكندي بطرطوس تعرض فيلم «رد القضاء» لـ نجدت أنزور

انطلقت في صالة سينما الكندي بمدينة طرطوس مساء أمس أولى عروض الفيلم الروائي “رد القضاء .. حصار سجن حلب المركزي” من إخراج نجدت إسماعيل أنزور وتأليف الكاتبة ديانا كمال الدين.

وعرض الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما وشارك به نحو 100 ممثل على مدى ساعتين من الزمن ملحمة سجن حلب المركزي الذي تعرض للحصار من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة لعام كامل قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من فك الحصار عنه.

وأشار أنزور إلى أن العمل تناول العلاقة بين السجين والسجان والقائد، حيث تقاسموا الآلام مع بعضهم في زنزانة واحدة وضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وتعرضوا خلال فترة الحصار للألم والبرد وعانوا الجوع والعطش وفقدان الأحبة ورفاق السلاح، لافتا إلى أن الفيلم عمل ملحمي بأحداثه ومشاهده وتنوع أمكنة التصوير وسيبقى رمزا في ذاكرة الأجيال القادمة يتحدث عن الصمود الأسطوري في سورية.

بدورها أوضحت كمال الدين أن صمود الأبطال في السجن كان يستحق أن يؤرخ وما حدث هو مأساة كاملة لأكثر من خمسة آلاف شخص كانوا في السجن، وتم اختصارهم ب 84 شخصية موجودة في 6 محاور أساسية بالفيلم مستعرضة الحبكة التي اعتمدتها لربط الأحداث والأدوار الرئيسية لممثلي الفيلم.

وذكر بطل العمل الممثل مجد فضة أنه جسد شخصية شرطي المرور الذي صمد رغم إصابته بالشلل النصفي فيما لفت الممثل لجين اسماعيل إلى أنه أدى دور ضابط شرطة يستشهد أثناء هجوم المسلحين بسيارة مفخخة على السجن.