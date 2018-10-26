سيول منطقة البحر الميت تحصد 19 قتيلاً غرب الأردن

قتل 19 شخصا وأصيب 35 آخرون جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت وادي زرقاء ماعين بمنطقة البحر الميت في الأردن.

وقال مصدر في الدفاع المدني الأردني لوكالة فرانس برس اليوم: “حتى الآن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث 19 شخصا و35 مصابا وما زال البحث جاريا عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول” موضحا أن الضحايا معظمهم طلاب مدرسة كانوا في رحلة مدرسية الى منطقة البحر الميت.

وأشار المصدر إلى انهيار جسر في منطقة البحر الميت نتيجة السيول.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان عن إغلاق الطرق المؤدية الى مكان عمليات البحث بالاتجاهين في منطقة البحر الميت منذ الساعة السابعة صباح اليوم وذلك لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

كما أعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ في العاصمة عمان جراء المنخفض الجوى والسيول التي اجتاحت البلاد.

وكانت حصيلة سابقة أعلنها الدفاع المدني الأردني أمس أشارت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 34 آخرين.