“سي إن إن”: ترامب يكذب 8 مرّات يومياً

يسابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن في سعيه للحفاظ على الأغلبية الداعمة لسياساته في الكونغرس مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، وخاصة بعد الحملات الإعلامية الشديدة التي شنّتها عليه كبريات وسائل الإعلام الأمريكية متّهمة إيّاه بالكذب، الأمر الذي دعا ترامب إلى مهاجمة هذه الوسائل مراراً واتهامها ببث أخبار كاذبة.

وفي أحدث جولات الحرب المستعرة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية التي وصفها ترامب بأنها “عدو الشعب”، أكدت الشبكة أن ترامب كان دائماً على علاقة غير نظامية مع الحقيقة، مشيرة إلى أنه يمارس المراوغة والكذب والتضليل منذ جذوره كرجل أعمال عندما كان يروّج لذاته في مدينة نيويورك وحتى مسيرته السياسية.

وكشفت (سي إن إن) في تحليل بعنوان “دونالد ترامب يكذب.. وهو يكذب أكثر في الآونة الأخيرة”، أن مدونة واشنطن بوست التي تعنى بتدقيق الحقائق أحصت أكثر من 5 آلاف ادعاء كاذب أو مضلل قدّمها ترامب فقط في أول 600 يوم من توليه المنصب بمتوسط أكثر من ثمانية ادعاءات باليوم منذ 20 كانون الثاني عام 2017.

وأشارت إلى أن ترامب يعرف الحقيقة، ولا يريد أن يقولها عمداً، لأنه يكرر الكثير من ادعاءاته الكاذبة حتى في مواجهة أسئلة الصحفيين أو بعد عرض الحقائق، إلا أن الأمر المثير في أكاذيب ترامب هو أنها تتنامى سواء من حيث الكم أم النوع مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية المقررة في السادس من تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الشبكة في سياق عرض بعض من أكاذيب ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن الأخير قال خلال تجمع انتخابي: “سنقوم بتخفيض ضريبي بنسبة 10 بالمئة على الأسر المتوسطة الدخل”، في حين أن الأمر ليس كذلك باعتراف لاري كودلو مستشار السياسة الاقتصادية الأعلى لترامب.

وكانت الصحافة الأمريكية اتهمت خلال الأشهر الماضية ترامب بالكذب على الأمريكيين، مشيرة إلى أنه يصدر يومياً بيانات مغلوطة ومضللة، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات حادة له على خلفية تلك البيانات وخاصة من الديمقراطيين.