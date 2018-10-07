شؤون الدفاع والأمن الروسي: “إس 300” ستنفذ عملها في سورية بفعالية تامة

حذر عضو لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش الكيان “الصهيوني” من مغبة محاولة تجريب قدرات منظومات الدفاع الجوي “إس300″، مؤكدا أنها ستنفذ عملها في سورية بفعالية تامة.

رد على تصريح لوزير ما يسمى التعاون الإقليمي في حكومة الكيان بشأن التعامل مع منظومة (إس 300) في سورية، ذكر كلينتسيفيتش أنه من الأفضل عدم محاولة تجربة هذه الفرضية، وأن الكيان يلعب بالنار وقد يحرق نفسه.

كما أضاف بأن الاعتقاد أن روسيا قد تتراجع في الوضع الحالي ليس تضليلا فحسب، بل خطأ كبيرا لا يمكن تفسيره، الكيان الصهيوني ولأسباب تاريخية عديدة يجب أن يعلم حقيقة روسيا وعقليتها جيدا، وعليه أن يعلم أن منظومة “اس 300” قادرة على تنفيذ عملها بنسبة 100%.