شائعات تقرب نيمار من البريميرليغ

صرح البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بإمكانية اللعب في المستقبل ضمن الدوري الإنجليزي لتعود الشائعات التي طالما دارت حول انتقاله لإنجلترا عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

وعلى سؤال وجهه ظهير مانشستر سيتي بينيامين ميندي لنيمار في فيديو على اليوتيوب إذا كان النجم البرازيلي سيلعب يوما ما في الدوري الإنجليزي الممتاز، رد نيمار قائلا: البريميرليغ بطولة كبيرة، وواحدة من الأعظم في العالم، لا أعرف ماذا يحمل الغد، ولكن في رأيي أن أي لاعب كبير لا بد أن يلعب يوما ما في هذه البطولة.

ومن المؤكد أن رد نيمار سيثير رغبة الأندية الإنجليزية لجذبه إذا ما قرر الانتقال، مما سيولد صراعا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لقدرتهما على دفع قيمة عقد البرازيلي.

وبدلا من القدوم إلى إنجلترا، غادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو وسجل 43 هدفا في 48 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية