شابات سلتنا إلى نصف نهائي بطولة آسيا

تأهل منتخب سورية بكرة السلة للشابات إلى الدور نصف نهائي من بطولة آسيا بعد فوزه أمس على منتخب سوموا بنتيجة 44-37 نقطة في مدينة بنغالور الهندية.

وبهذا الفوز يكون منتخبنا حقق العلامة الكاملة في مجموعته بعد فوزه في المباراة الأولى على كازاخستان بنتيجة 56-40 نقطة وعلى هونغ كونغ بنتيجة 66-47 نقطة.

ويلتقي منتخبنا في الدور نصف النهائي الذي سيقام يوم الجمعة القادم مع الفائز من مواجهة ثاني مجموعتنا وثالث المجموعة الأولى.

وتضم بعثة منتخبنا التي يرأسها عضو اتحاد اللعبة أيمن سليمان عبدالله كمونة مدرباً، وإليزابيت سيمون وكارلا مغامز مساعدتين للمدرب، وجيسي دكرمنجي إدارية، ونيرمين سامو معالجة، وقاسم الحموي حكماً، واللاعبات نورا بشارة، وستيفاني أطرش، وشام أوطه باشي، وروعة الحاج علي، ودلع حمود، وسيدرا اللو، وجيسيكا داميان، ونيللي ترزي، وآنا أصلانيان، ويارا سليمان، ويانا عفيف، وجلنار مبارك.