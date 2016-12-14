شاب فلسطيني يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الواد بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها “إن الشاب استشهد في مستشفى بالقدس نقل اليها بعد إصابته بجروح بالغة من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليه”.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب من الفلسطيني لفترة طويلة وزعمت أنه أتى من جهة باب العامود حاملا مفكا وطعن به أحد أفراد شرطة الاحتلال ومستوطنين اثنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سبعة فلسطينيين من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية.