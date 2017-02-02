شارابوفا: تقليص عقوبة الإيقاف هدية عيد ميلادي!

ذكرت نجمة التنس الروسية ماريا شاربوفا أن خبر عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء خلف لديها انطباعات رائعة، خاصة وأنها ستعود في شهر عيد ميلادها الموافق لشهر نيسان”.

وقالت شارابوفا: “15 شهرا من الإيقاف كانت بالنسبة لي وقتا طويلا جدا، ولكن حاليا بقي للعودة وقت قصير، الوقت مضى بطريقة سريعة للغاية، وحياتي أصبحت أبسط بكثير في هذه المرحلة، في الماضي كنت أشارك في العديد من البطولات، ألعب بشكل مستمر بدون انقطاع، لا أستطيع الانتظار لرؤية مشجعي، وأريد العودة لممارسة رياضتي المفضلة”.

وأضافت: ” لقد تكلمت عن موعد عودتي مع عائلتي، وقلت لهم حتى ولو سألوني سابقا عن أمنياتك لعامك الـ30 لم أكن لأتوقع أن يحصل هذا وأعود باكرا في شهر عيد ميلادي إلى الملاعب، معظم الناس يرغبون بشيء ملموس في عيد ميلادهم، أما أنا فقد وصلتني الهدية ، شكرا”.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس كان قد أوقف النجمة الروسية في 8 حزيران الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة “ميلدونيوم” المحظورة على الرياضيين، ما حرمها من المشاركة في الألعاب الأولمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو.

وطعنت شارابوفا في حكم إيقافها لمدة عامين أمام محكمة التحكيم الرياضية، وطالبت برفع العقوبة عنها أو على الأقل تقليصها، واستجابت تلك المحكمة لطلب اللاعبة الروسية في 4 تشرين الأول، حيث خفضت مدة إيقافها من عامين إلى 15 شهرا، وتستطيع شارابوفا، المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.

وتوجت النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات، بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما فازت بفضية أولمبياد لندن 2012.