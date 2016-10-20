شارابوفا تكشف عن موعد اعتزالها التنس

أفادت مصادر إعلامية بأن لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، ستنهي مسيرتها الرياضية بعد الألعاب الأولمبية الصيفية، المزمع إقامتها في طوكيو عام 2020.

وأكدت شارابوفا البالغة من العمر 29 عاما هذه المعلومات في محاضرة أقيمت مؤخرا بجامعة هارفارد، وأفصحت عن رغبتها في الاعتزال، بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للتنس أوقف النجمة الروسية في 8 حزيران الماضي لمدة عامين، بعد ثبوت تناولها لمادة ميلدونيوم المحظورة على الرياضيين، مما حرمها من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في ريو دي جانيرو البرازيلية.

هذا، وطعنت شارابوفا في حكم إيقافها لمدة عامين أمام محكمة التحكيم الرياضية، وطالبت برفع العقوبة عنها أو على الأقل تقليصها. واستجابت محكمة التحكيم الرياضية لطلب اللاعبة الروسية في 4 تشرين الأول، حيث خفضت مدة إيقافها من عامين إلى 15 شهرا.

وتستطيع النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تستطيع المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.