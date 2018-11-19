“شارب”.. هاتف ذكي بمواصفات غير مسبوقة

استعرضت شركة شارب هاتف “Aquos R2 Compact” بمواصفات تجعل منه واحدا من أكثر الهواتف تميزا في الأسواق.

وأكثر ما يميز هذا الهاتف هو تصميم الشاشة التي جاءت من الأعلى بفتحة للكاميرا كما في هواتف آيفون الجديدة، ومن الأسفل بفتحة أخرى لماسح بصمات الأصابع، فضلا عن أنها طورت بشكل يسمح بتقسيم صورتها طوليا إلى نصفين، لتظهر فيها صورتان متوازيتان، أو نصان مكتوبان.

وتبلغ دقة شاشة LCD في هذا الهاتف (2280×1080)، أما حجمها فـ 5.2 بوصة، أما المعالج فجاء “Snapdragon 845″، وذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت، ومساحة التخزين الداخلية 64 غيغابايت.

ويحوي الجهاز أيضا بطارية بسعة 2500 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 22.6 ميغابيكسل، ونظام تشغيل “Android 9 Pie” الأحدث.