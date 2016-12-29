“شارلي إيبدو” تنشر كاريكاتور لـ”تو154″ مهينة للطبيعة وتشجع الإرهاب

نشرت صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسة رسوماً كاريكاتورية عن كارثة الطائرة الروسية “تو154″ وصفت بالـ”غير سوية”.

حيث نقلت وكالات روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله ردا على الرسوم التي سخرت بوقاحة من الكارثة الجوية أن “آخر فضلات على الورق من جانب أولئك الباريسيين من ذوي القدمين لا تؤثر فينا.. حتى مجرد الالتفات إلى هذا الهراء مهين للطبيعة البشرية السوية”.

وكانت مجلة شارلي إيبدو نشرت أمس رسما ساخرا يظهر طائرة وهي تهوي على خلفية صورة لعازف من فرقة ألكساندروف الموسيقية وهو يترنم بنغم فيما ذيلت اللوحة بتعليق يقول “وصلات جوقة الجيش الأحمر تتسع”.

بدورها نائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفايا صرحت للصحفيين أن ما نشر في المجلة الفرنسية من رسم ساخر عن تحطم طائرة “تو 154” فوق البحر الأسود لا يمت للصحافة بصلة ويعد تطرفا. ولافتتاً إلى أن رسم “شارلي إيبدو” الساخر خارج الأخلاق الإنسانية وخارج القانون وهو تطرف لا يمت بأي صلة للصحافة والإبداع، مضيفة أن “التنفيذ الفني لا يلغي القرف بل يعزز من جوهره بكونه تشجيع مباشر للإرهاب”. مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين دولغوف علق أيضاً على رسوم مجلة “شارلي إيبدو” قائلا “إنها ضيعت الكرامة الإنسانية وإن أصحابها حرموا أنفسهم من أن يكونوا أناسا متحضرين”.