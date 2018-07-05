شامانوف يدعو لندن إلى إشراك خبراء روس في التحقيق بحادث أمسبوري

شدد مجلس الدوما الروسي، على ضرورة إشراك خبراء روس في التحقيق بحادث تسمم رجل وزوجته مؤخرا في مدينة أمسبوري البريطانية بعد محاولة لندن ربط هذا الحادث بتسميم الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير قوله للصحفيين اليوم: “لا بد من عمل مهني دؤوب للوقوف على حقيقة ما جرى.. ولا يمكن الاكتفاء بقدرات الأجهزة البريطانية المختصة هذه المرة بل يجب إشراك جهات تحقيق أخرى بما فيها روسية”.

وأعلنت الشرطة البريطانية عن العثور على رجل وامرأة في مدينة أمسبوري مغشيا عليهما وقالت إنهما تعرضا لمادة نوفيتشوك السامة التي تعرض لها سكريبال وابنته.

وأشار شامانوف إلى أن حادثة التسمم الجديدة مؤشر مقلق للمجتمع البريطاني مبينا أن “المزايدات على قضية سكريبال أوجدت حالة قد يبرز فيها من يريد إثارة مزيد من الضجة حول موسكو.. نحن لا نريد حدوث ذلك لكن هناك نزعة سلبية بالفعل.. وعلى المخابرات البريطانية إيلاء اهتمام خاص لهذا الواقع والبدء في التحقيق بشكل مهني مع إشراك خبراء روس فيه عند الضرورة”.

بدوره أكد نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما يوري شفيتكين في حديث لوكالة سبوتنيك أن حادثة التسمم الجديد تظهر تفشي ظاهرة الجريمة في بريطانيا وعدم قدرة أجهزة إنفاذ القانون على توفير الأمن في البلاد.. وباختصار السبب هو عدم ترتيب البيت الداخلي في البلاد.

وفي هذا السياق اعتبرت السفارة الروسية في هولندا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن من الحماقة الافتراض أن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك من جديد في أوج المونديال وبعد قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية متسائلة.. “هل يجب أن تستمر هذه المسرحية”.

من جانبه قال نائب وزير الداخلية البريطاني بن واليس لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: إن الدلائل الاولية تشير إلى أن ضحيتي أمسبوري لم يكونا مستهدفين بشكل مباشر غير أن هناك احتمالا بأن تكون الحادثة ناجمة عن تبعات الهجوم السابق على سكريبال أو لسبب آخر.. مبينا أنهما مصابان بأعراض خطيرة ويتم علاجهما في نفس المستشفى الذي يعالج فيه سكريبال.

وفي إشارة لادعاءات لندن السابقة حول تورط موسكو في تسميم سكريبال دعا واليس موسكو إلى المساعدة فيما وصفه “بتأمين سكان سالزبوري”.