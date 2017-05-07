شام كردي تكرم مها الجابري في أمسية غنائية بدار الأسد الأربعاء القادم

ضمن مشروعها لتكريم المطربات السوريات و العربيات الراحلات تكرم المطربة شام كردي الفنانة السورية الراحلة مها الجابري في أمسية غنائية بمرافقة فرقة قصيد الموسيقية بقيادة المايسترو كمال سكيكر و ذلك عند السادسة من مساء الاربعاء القادم في قاعة الدراما بدار الاسد للثقافة و الفنون بدمشق.

وعن الأمسية قالت المطربة كردي: أسعى من خلال الأمسية الى متابعة مشروعي الفني الذي انتهجته في تكريم المطربات السوريات و العربيات الراحلات و التذكير بهن و بأغانيهن الجميلة لذلك اخترت المطربة السورية مها الجابري ابنة حلب التي غنت باللهجة السورية.

وأوضحت كردي ان الامسية ستتضمن عددا من الاغاني العاطفية و الوطنية التي قدمتها الجابري بالتعاون مع كبار كتاب الأغاني وفي مقدمتهم فوزي المغربي وكبار الملحنين السوريين أمثال زهير عيساوي ونجيب السراج وإبراهيم جودت، لافتة الى استمرار تعاونها مع المايسترو سكيكر لما يتمتع به من حرفية عالية تمزج بين الأداء الأكاديمي والحضور الفني بشكل مميز يساعد على تقديم الامسيات بالشكل اللائق و المناسب للجمهور السوري المحب للطرب الأصيل.

يذكر ان المطربة شام كردي قدمت خلال العامين الماضيين أمسيتين في دار الاوبرا كرمت من خلالهما المطربتين السوريتين الراحلتين ربا الجمال و فايزة احمد.