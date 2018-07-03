“شاهد كرامة” مشروع لثقافة حماة لتوثيق بطولات الجيش وأبناء الوطن في التصدي للإرهاب

أطلقت مديرية ثقافة حماة مشروع “شاهد كرامة” لتوثيق بطولات الجيش العربي السوري وأبناء الوطن في التصدي للحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية على مدى السنوات الـ 8 الماضية فضلا عن دور القامات الوطنية بتحقيق الانتصار على امتداد ساحات البلاد.

وقال مدير ثقافة حماة سامي طه أن المشروع يشمل كل المراكز الثقافية بالمحافظة وهدفه توثيق بطولات رجال الجيش العربي السوري فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية لأسر الشهداء والجرحى وتوثيق الأحداث التي جرت مع أبنائهم وتصديهم للإرهابيين وتعريف المجتمع بهم”.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا إقامة ندوات ولقاءات وعرض أفلام وثائقية للأحداث الجارية في سورية وإلقاء الضوء على شخصيات مجتمعية وقامات وطنية تركت بصمتها من خلال الأعمال التي قامت بها والتي تحمل في طياتها كثيراً من الأبعاد الإنسانية والوطنية تستدعي الوقوف عندها وخاصة المتعلق منها بمد يد العون لأسر الشهداء والجرحى واحتضان الأسر المتضررة من الحرب مبينا أنه سيتم توثيق كل الأعمال من خلال إصدار سلسلة من الكتب بعنوان /شاهد كرامة/.

وفي سياق آخر لفت طه إلى ان التحضيرات الجارية لإنشاء مكتبة وطنية في مقر مديرية الثقافة تزود بعشرات آلاف العناوين من الكتب الأدبية والتاريخية والثقافية والعلمية، إضافة إلى كتب السياسة والاقتصاد والروايات والقصص القصيرة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة فضلا عن استكمال أعمال بناء المسرح القومي بحماة والموجود جانب المدينة الجامعية.