شاهرودي: أمريكا وإسرائيل خلف الفتنة في المنطقة

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي شاهرودي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من تقفان وراء الفتنة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة وتريدان أن توجدا إسرائيل جديدة فيها.

وأشار شاهرودي خلال اجتماع لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم إلى التطورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة معربا عن بالغ أسفه لما يجري في شمال العراق والمحاولات الرامية الى تقسيم هذا البلد وتجزئته.

وأوضح شاهرودي أن واشنطن تزعم من جانب أنها تعارض الاستفتاء على انفصال كردستان في شمال العراق لكنها في واقع الأمر تدعم محاولات تقسيم العراق مشددا على أنه رغم ذلك فان الحكومة والشعب العراقي على يقظة ووعي بذلك كما أن دول المنطقة مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت مواقف صارمة ومبدئية تجاه هذه القضية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في تصريح له أمس على هامش مراسم تشييع الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.