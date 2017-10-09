“شباب المنتخب” لكرة القدم يختتم معسكره التدريبي الخارجي في عمان

اختتم اليوم المعسكر التدريبي الخارجي الذي بدأه منتخب سورية للشباب بكرة القدم في عمان الخميس الماضي تحضيرا لتصفيات آسيا للشباب المقررة مطلع الشهر القادم.

وخاض منتخبنا خلال المعسكر مباراتين وديتين مع نظيريه المصري والعماني وخسر في المباراتين.

ويستهل منتخبنا مشاركته في تصفيات آسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تستضيف الأردن منافساتها بلقاء نظيره الإيراني في الرابع من الشهر القادم ثم يلتقي منتخب فلسطين في السادس منه ويختتم منافساته بلقاء منتخب الدولة المضيفة في الثامن من الشهر ذاته.

ويتأهل إلى النهائيات المقررة في إندونيسيا بين الثامن عشر من تشرين الأول والرابع من تشرين الثاني 2018 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشر للتصفيات إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.