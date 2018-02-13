شباب سلتنا مع إيران بغرب آسيا

يواجه منتخبنا الوطني للشباب بكرة السلة (تحت 18سنة) اليوم في الساعة الرابعة عصراً نظيره الإيراني ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب لبطولة غرب آسيا للمنتخبات، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.

منتخبنا يخوض اللقاء دون أية ضغوطات، خاصة بعد أن ضمن التأهل للنهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند، لكنه سيفتقد الياس عازارية بسبب الإصابة، لكن منتخبنا يطمح لتقديم مباراة قوية، ومحاولة رد الدين للمنتخب الإيراني الذي فاز بالمرحلة الأولى بفارق كبير (114-49)، أو على الأقل سيحاول منتخبنا الخروج بأقل الخسائر.

عموماً منتخبنا ظهر بأداء مقبول أمام العراق أمس الأول، وفاز بصعوبة بعد مباراة ماراثونية استمرت لسبعة أشواط، وكاد أن يهرب الفوز من لاعبي منتخبنا أكثر من مرة، لكنهم تداركوا الأمر وفازوا (104-97)، حيث اعتبر اللقاء أول لقاء خارجي لمنتخبنا الذي لعب قبل البطولة مع بعض الأندية المحلية، المنتخب الإيراني فاز بأولى مبارياته على المنتخب اللبناني بنتيجة (85-46).

عموماً منتخبنا بحاجة أكثر لتنظيم خطوطه الدفاعية، ولم الكرات (الريباوند) الدفاعي والهجومي، إذ وضح هذا الأمر جلياً بمباراة العراق حيث سجل أحد لاعبي العراق في سلتنا أكثر من 40 نقطة، ولم نستطع إيقافه، كما أن اللاعبين اعتمدوا على اللعب الفردي، وافتقدنا اللعب الجماعي، فتأثر أداء الفريق هجومياً، وهذه الأمور على الكادر التدريبي أن يعالجها قبل فوات الأوان.

عماد درويش