شبكة خطف وسطو مسلح في شراك الأمن الجنائي بحماه وتحرير مخطوف

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على 3 من افراد شبكة إرهابية تقوم بأعمال خطف وسطو مسلح في بلدة سلحب بالريف الشمالي الغربي.

وبينت قيادة شرطة محافظة حماة أن دوريات من فرع الأمن توصلت إلى معلومات مؤكدة عن مكان وكر لشبكة إرهابية في مدينة سلحب.

حيث قام عناصر من الفرع بمداهمة الوكر وعثروا بداخله على المواطن “م ا”أحد المختطفين وقاموا بتحريره إضافة إلى إلقاء القبض على 3 من أفرادها بينهم امرأتان ورجل حيث اعترفوا خلال التحقيق بتنفيذ عدة عمليات خطف وسطو مسلح وابتزاز الأهالي في تحصيل مبالغ نقدية عالية مقابل إطلاق سراح المختطفين.

وفي التحقيقات اعترف أفراد الشبكة باستدراج الشاب /م ا/ 20 عاما بواسطة فتاة تدعى “ف ا “إلى كازية الرعيدي قرب سلحب قبل أن يقوموا باختطافه بعد تهديده بالسلاح واقتياده إلى وكر الشبكة في سلحب بغية ابتزاز أهله بالحصول على مبالغ مالية مقابل تحريره.