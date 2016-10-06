شبيبة الحسكة تحتفي بعيدها الـ48 في “الوطن أولاً”

أقام فرع الحسكة لاتحاد شبيبة الثورة عرضا مسرحيا بعنوان (الوطن أولا) إعداد وإخراج الفنان عايش الكليب بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لعيد المنظمة وذكرى حرب تشرين التحريرية.

العمل يحاكي الواقع من خلال طرح أهم القضايا من إرهاب وغزو فكري وهجرة أبناء الوطن بسبب فقدان الامان، رغم إصرار االكثير البقاء والدفاع عن الوطن وتقديم الخدمات والتعاون فيما بينهم حتى يتغلبوا على المصاعب .في زمن تتكالب عليهم دول الشر.

حضر الاحتفال الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وحشد كبير من شباب وشابات المنظمة.

البعث ميديا || الحسكة – عبدالرحمن السيد