شبيبة الحسكة.. تكريم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والثانوية

كرمت قيادة فرع الشبيبة بالحسكة الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً في شهادة التعليم الأساسي وشهادة الثانوية العامة والمهنية في حفل جماهيري في المركز الثقافي العربي بالحسكة بالتعاون مع مديرية التربية وبرعاية الرفيق سليمان الناصر أمين فرع الحسكة للحزب الذي أكد في كلمته أن الشباب هم أمل المستقبل وأن المتفوقين منهم هم من سيحملون الراية ويحافظون على سوريا في المستقبل والتفوق والتميز هو ما يريده كل شخص مجتهد، ونحن في سورية نرعى التفوق ونرعى العلم كما يريدنا سيد الوطن الدكتور بشار الأسد راعي العلم والتفوق.

وأضاف الرفيق الناصر :إن شبابنا المميز في سوريا قسمان قسم يحمل القلم ويدافع عن نور العلم والمعرفة و يحمي سورية الحضارة وقسم يحمل البندقية ليحمي أصحاب الأقلام حماة سورية أبطال الجيش العربي السوري .

كما بينت الآنسة إلهام صورخان مديرة التربية أن التفوق يأتي بتوفر التعاون الثلاثي بين الأهل والمدرسة كإدارة و المعلمين واجتهاد الطالب .وسعت مديرية التربية منذ بداية العام الدراسي أن تكون العملية التربوية ناجحة من توفير المدرسين المختصين في كل الشعب الصفية وتوفير المناخ المناسب لإقامة الامتحانات وضبطها لتحقيق العدالة بين الجميع وها نحن نقطف ثمار كل هذا المجهود من خلال تفوق أبنائنا الطلاب متحدين كل الظروف.

بدوره قال الرفيق وائق العاكوب أمين فرع الشبيبة: إن التفوق حالة تميز والتميز في حالات الحروب والمعاناة يعتبر عبقرية .وأن التكريم بحد ذاته تحدي لأعداء الوطن الذين يريد نشر ثقافة الجهل والظلام.

هذا وقد ألقيت كلمات باسم المتفوقين وأولياء الأمور إضافة لكلمات مديرية التربية ومنظمة الشبيبة.

حضر الحفل أعضاء قيادة الفرع وأعضاء المكتب التنفيذي بالحسكة ورؤساء ومدراء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومدراء مدارس الطلاب المتفوقين وكوكبة من الحضور.

البعث ميديا || الحسكة – عبدالرحمن السيد