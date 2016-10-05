شبيبة اللاذقية في عيدها ال 48 تتبرع بالدم للجرحى

نظّم فرع الشبيبة في اللاذقية حملة تبرع بالدم في بنك الدم بالمشفى الوطني بجبلة بمناسبة عيد الشبيبة الـ48  شارك فيها 50 شاب وشابة من رابطتي الشهيدين مالك جدلة “القطيلبية” و نعمان ابراهيم “جبلة ” تقدم الشباب المتبرعين كل من الرفيق تمام صقور أمين فرع الشبيبة والرفيق يوسف محفوض أمين شعبة جبلة الأولى للحزب والرفيق غاندي داؤود عضو قيادة فرع الشبيبة

و قال أمين فرع الشبيبة: “في كل المناسبات والأعياد نتواجد كأبناء منظمة مع الجرحى والمصابين لنقدم كل ما بوسعنا، انطلاقاً من العهد الذي قطعناه على أن نكون الجند الأوفياء للوطن والقائد”.

وأضاف: “حملات التبرع بالدم مستمرة ضمن برنامج عمل تبنته المنظمة “بنك الدم الافتراضي” الذي من خلاله نلبي الحاجة  في أي وقت ومن كافة الزمر”.

البعث ميديا- اللاذقية – نبيل يوسف

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

اترك تعليق