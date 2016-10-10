شبيبة حمص تطلق العمل بمبنى الرابطة بالقصير بعد إعادة ترميمه

أطلق فرع اتحاد شبيبة الثورة بحمص أمس العمل في مبنى رابطة الشهيد أحمد فرح في القصير بعد انجاز الترميمات والاصلاحات للمبنى الذي تعرض لاعتداءات من قبل المجموعات الارهابية.
وبين رئيس مكتب الشباب في فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي إياد ظفرور أهمية هذه الخطوة التي أراد من خلالها الشباب إيصال رسالة مفادها التصميم على العمل الفعال والايجابي، ومتابعة النشاطات البناءة في المجتمع تأكيدا على إرادة الحياة وروح العمل الوطني في نفوس الشباب وأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري الباسل في حربه ضد الإرهاب.
بدوره أشار أمين فرع حمص لشبيبة الثورة شحادة مطر إلى أن إعادة تأهيل مبنى الرابطة تمت بجهود شباب الرابطة وأهالي المنطقة وبتمويل منهم، حيث أنهوا أعمال ترميمه وتجهيزه ليصبح مؤلفا من 5 غرف وقاعة اجتماعات، وجاهزا لإقامة النشاطات الشبيبية والمعسكرات التي تعزز ثقافة التطوع وتعكس مدى الوعي الوطني لدى الشباب المشاركين فيها.
وأوضحت عضو قيادة فرع الشبيبة رئيس مكتب الاعلام والمعلوماتية نهاد طهماز أن ما قام به الشباب هو تأكيد على حماسهم وإيمانهم بانتصار سورية وتجاوزها لهذه الأزمة التي تمر بها لافتة إلى أهمية العمل الشبيبي التطوعي في ترسيخ مبادئء وقيم اتحاد شبيبة الثورة.
تخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي بعنوان “القصير من الدمار إلى الإعمار” قدم من خلاله مجموعة صور توثيقية لجرائم الارهاب في منطقة القصير وكيف تمت إعادة تأهيلها بمساعدة فرع الشبيبة والأهالي، واختتمت بحفل فني جماهيري في ساحة الحي الغربي بالقصير بحضور فعاليات اجتماعية ودينية وثقافية وحشد من الشباب.