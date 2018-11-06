شبيبة درعا تدعو لتشجيع الرواد.. ودور يلبي طموحات الشباب

تمحورت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لرابطة الشهيد أمين النجار بدرعا حول العديد من القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية والتعليمية والشبابية، وطالب أعضاء المؤتمرات وإقامة دورات تقوية للطلبة خلال الصيف وإعادة تأهيل وتفعيل مقرات الروابط الشبيبية، وتفريغ أمناء الوحدات، وتشجيع الطلاب ذوي المواهب الفنية وتأمين مستلزماتهم. وتكريم المتفوقين الرياضيين.

وبين أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية المؤتمرات الشبيبية السنوية لتطوير آليات العمل وتحديد الأولويات وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة وإيجاد الصيغ الجديدة والمناسبة لتفعيل عمل الوحدات والروابط الشبيبية بما يلبي طموحات وتطلعات الرفاق الشبيبيين، ونوه بدور الشباب الواعي وأشار إلى ضرورة الارتقاء بعمل المنظمة ودعم ما يتم طرحه خلال المؤتمر منوها بالكفاءات الشابة من أجل مستقبل مشرق،والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض العمل وأهمية تحقيق التعاون الكامل بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويحقق حضورهم الفاعل.

من جانبها دعت سولينا حمادة عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة لضرورة الارتقاء بعمل الوحدات الشبيبية والروابط ونوهت بأن المنظمة تعمل عبر برامجها ومسابقاتها على احتضان مواهب الشباب وتطويرها بشكل مدروس،كما أكدت على أهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الشبابية التي تتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري مبدية استعداد الاتحاد لدعم الأنشطة التطوعية والرياضية وإتاحة مشاركة أوسع لكل الشباب.

وتم خلال المؤتمر إلقاء كلمات الحزب والشبيبة ومناقشة التقارير المقدمة للمؤتمر التنظيمية والثقافية والإعلامية والعقائدية كما جرى خلال المؤتمر إجراء الانتخابات لقيادة الرابطة الأصيل والرديف وممثلي الرابطة لمجلس الفرع.

حضر المؤتمر أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي وخالد قناة رئيس مكتب الشباب والرياضة الفرعي وسولينا حمادة عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة وأمين وأعضاء قيادة فرع درعا للشبيبة.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي