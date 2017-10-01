شبيبيون يزورون ضريح الجندي المجهول بدمشق

نفذت فروع منظمة اتحاد شبيبة الثورة في دمشق وريفها والقنيطرة اليوم زيارة إلى ضريح الجندي المجهول في قاسيون بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة التاسعة والأربعين.

كما زار الشبيبيون عددا من حواجز الجيش العربي السوري وقدموا الهدايا الرمزية لهم تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في دحر الإرهاب وتعبيرا عن الفخر والاعتزاز بهم.

وأكد رئيس المنظمة معن عبود بعد أن وضع إكليلا من الورد على الصرح أن سورية انتصرت بسواعد أبطال جيشها الذين قدموا التضحيات دفاعاً عن وطنهم، مبينا أن فعالية اليوم تأتي تقديرا لدور هؤلاء الأبطال في المعركة ضد الارهاب ولتضحيات الشهداء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم كي نعيش بأمن وأمان.

ولفت عبود إلى أن المنظمة ستقوم بالعديد من الفعاليات التطوعية بمناسبة ذكرى تأسيسها منها كرنفال مركزي غدا في محافظة حمص بعنوان “فرح الانتصار” بمشاركة فروع الشبيبة من جميع المحافظات. إضافة إلى فرق المراسم والموسيقا والفنون الشعبية والآلاف من الشبيبيين والشبيبيات بهدف التأكيد على ضرورة تحمل الشباب لمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والانخراط بالعمل التطوعي ودعم الجيش العربي السوري للمساهمة في تحقيق النصر وبناء مستقبل أفضل لسورية.

بدوره أشار عضو قيادة اتحاد شبيبة الثورة صلاح أسعد إلى اعتزاز وافتخار شبيبة الوطن بتضحيات رجال الجيش العربي السوري مؤكدا أنهم على العهد باقون خلف هؤلاء الأبطال حتى تطهير كل أراضي الوطن من رجس الإرهاب.

وعبر عدد من الشباب المشاركين عن فخرهم واعتزازهم بما يقدمه أبطال الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن، مؤكدين تصميمهم على المساهمة بإعادة إعمار سورية وتقديم الغالي والنفيس في سبيل أن تبقى شامخة منتصرة.

شارك في الزيارة عدد من أعضاء قيادة اتحاد شبيبة الثورة وعدد من أمناء فروع دمشق وريف دمشق والقنيطرة.

ويحتفل الشباب السوري في الأول من تشرين الأول من كل عام بذكرى تأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عام 1968 التي تهدف إلى إعداد جيل الشباب وتنمية مهاراته الفكرية والجسدية وتأهيله وتحصينه ليمارس دوره كاملا في المجتمع.